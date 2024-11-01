edición general
El juez Joaquim Bosch, sobre Ayuso y las banderas palestinas en los colegios: "La libertad no consiste solo en poder tomar unas cervezas"

El juez Joaquim Bosch, sobre Ayuso y las banderas palestinas en los colegios: "La libertad no consiste solo en poder tomar unas cervezas"  

"La libertad no consiste solo en poder tomar unas cervezas, con Franco se podían tomar cervezas pero la gente no podía expresarse libremente", añade el magistrado. Por tanto, señala que "en una democracia estos derechos están vigentes, por tanto [esta prohibición] sería lesiva contra la libertad de expresión, contra la libertad de cátedra y la autonomía de los centros".

#7 laruladelnorte
está claro, asegura el jurista, que "hoy la bandera de Palestina simboliza la protección de los derechos humanos y la búsqueda de la paz, valores que han de ser desarrollados en los centros educativos",

Derechos humanos,algo tan fundamental y que a ciertas personas se les atraganta.
cocolisto #8 cocolisto
No puedes prohibir lo que no está en la ley.De ahí al ridículo no hay ningún paso.
Khadgar #2 Khadgar *
No son solo unas cervezas, son unas cañas y una relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. ¬¬
#6 DonaldBlake
#2 Y no encontrarte a tu ex.
#1 maoma *
:eli:  media
#3 maoma *
a nadie se le ha ocurrido trasladar a los palestinos al sahara occidental?
#5 maoma
se han pasado prohibiendo
