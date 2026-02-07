Juez federal ordena a la administración Trump devolver a EE. UU. a tres familias migrantes tras concluir que los agentes usaron “mentiras, engaños y coerción” para expulsarlas

Un juez federal en Estados Unidos ordenó a la administración del presidente Donald Trump devolver al país a tres familias migrantes que fueron deportadas pese a contar con protecciones legales. La resolución sostiene que agentes federales utilizaron “mentiras, engaños y coerción” para expulsarlas, lo que hizo ilegales las deportaciones. El caso fue documentado en una decisión judicial de ocho páginas emitida por el juez federal de distrito Dana M. Sabraw.