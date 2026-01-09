Un juez federal bloquea la congelación de 10.000 millones de dólares en fondos para el cuidado infantil por parte de la administración Trump [ENG]

Un juez federal en Nueva York ha bloqueado temporalmente la medida de la administración Trump de congelar 10.000 millones de dólares en fondos para el cuidado infantil en cinco estados dirigidos por demócratas, entre ellos California. La decisión del viernes por la tarde puso fin a una semana tumultuosa que comenzó a principios de esta semana, cuando el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. informó a las autoridades de California y de Colorado que congelaría la financiación federal por preocupaciones de fraude.