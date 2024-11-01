La juez de la DANA deniega la imputación del presidente de la CHJ y deja en evidencia a una acusación de extrema derecha

La magistrada de la DANA ha denegado la petición de la acusación popular ejercida por el partido político Valores, fundado por Alfonso Galdón, exdirigente de Vox, para imputar a Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, quien declaró como testigo hace unos días en el procedimiento penal abierto por la muerte de 229 personas el día de la riada el pasado 29 de octubre. La magistrada retrata, de una forma sutil pero clara, la intención política de Valores en esta causa.