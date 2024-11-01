Un juez y catedrático en Derecho desmonta la última propuesta de Feijóo: 'Consecuencias nefastas'

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, desvelaba ayer, lunes, una de sus últimas propuestas en materia política, durante su intervención en el primer día del nuevo curso político. El también jefe de la oposición expuso que trabaja en una propuesta legal para forzar por ley la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones en caso de que un Gobierno acumule dos prórrogas presupuestarias. Pero dicha posibilidad está siendo cuestionada desde el ámbito del derecho.