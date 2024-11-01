Un juez y catedrático en Derecho desmonta la última propuesta de Feijóo: 'Consecuencias nefastas'

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, desvelaba ayer, lunes, una de sus últimas propuestas en materia política, durante su intervención en el primer día del nuevo curso político. El también jefe de la oposición expuso que trabaja en una propuesta legal para forzar por ley la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones en caso de que un Gobierno acumule dos prórrogas presupuestarias. Pero dicha posibilidad está siendo cuestionada desde el ámbito del derecho.
| etiquetas: pp , feijóo
Bueno, si no le han regalado el título...
"Imaginen que, por ejemplo, hubiese 175 diputados dispuestos a aprobar presupuestos. Falta uno. Imaginemos que este diputado es de un partido, qué sé yo, 'Libertad de armas'. Seguro que veríamos una disposición adicional al Presupuesto, flexibilizando el uso privado de armas...", expone, diferenciándolo de escenarios actuales:
… » ver todo el comentario