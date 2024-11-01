edición general
20 meneos
23 clics
El juez Castro, sobre la polémica de Ayuso con el aborto: "Tiene una moral peculiar; estamos acostumbrados a que desobedezca la ley"

El juez Castro, sobre la polémica de Ayuso con el aborto: "Tiene una moral peculiar; estamos acostumbrados a que desobedezca la ley"  

El juez José Castro se ha pronunciado en laSexta Xplica sobre la polémica de Ayuso con el aborto, quien invitó a las mujeres a que se vayan "a otro lado a abortar.

| etiquetas: ayuso , aborto , juez castro
16 4 0 K 214 politica
3 comentarios
16 4 0 K 214 politica
Delay #3 Delay
"Cuando nos referimos a la represión franquista yo ya no me refiero a la propia contienda en sí, sino cuando se acabó la Guerra Civil. Cualquier asesinato o barbaridad ya no estaba justificada. No es que yo entendiera que antes lo pudieran estar, pero se podía entender que, en el marco de una guerra, barbaridades hacen unos y barbaridades hacen otros", ha señalado.

"Pero una vez acabada la contienda, me parece monstruoso que el gobierno franquista siguiera haciendo purgas, fusilando. Eso no lo hicieron los que perdieron la guerra. Unos murieron y otros quedaron exiliados. Los únicos que lo hicieron pertenecían a la dictadura franquista. Creo que esto lo debieran de saber y asumir todos"
0 K 20
#1 tierramar
Es el discurso dirigido a un pool de votantes decisivos para su reelección: los inmigrantes latinos evangelistas
0 K 18
#2 Jodere
La hija de fruras solo piensa en acabar con gente y en forrarse ella y el delincuente confeso.
0 K 11

menéame