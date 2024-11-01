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El juez del caso Pujol justifica que se cite al expresidente en Madrid a pesar de su estado de salud: “No queremos caer en el edadismo”

El juez del caso Pujol justifica que se cite al expresidente en Madrid a pesar de su estado de salud: “No queremos caer en el edadismo”

La Audiencia Nacional no quiere caer en el edadismo –la discriminación por motivos de edad– con Jordi Pujol. Según ha podido saber el ARA, así lo ha argumentado el presidente del tribunal que está juzgando el caso Pujol, José Ricardo de Prada, al inicio de la sesión del juicio de este viernes, la última antes de las declaraciones de los acusados. Llega tres días después de que se supiera que el expresidente de la Generalitat tendrá que viajar el lunes a Madrid para que un médico forense lo examine y acredite si está en condiciones de continuar

| etiquetas: caso pujol , josé ricardo de prada , edadismo
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1 comentarios
3 1 0 K 51 actualidad
#1 candonga1
Que raro, que cuando este mismo juez juzgó lo de la Gurtel no aplicara esta misma premisa con Lapuerta, el tesorero del PP... pero raro de cojones... y éste dicen que es un juez progresista... cómo serán los no-progresistas....
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menéame