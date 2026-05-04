Juez del caso de Nicolás Maduro convoca una nueva audiencia para el 30 de junio

Maduro y su esposa Cilia Flores se han declarado "no culpables" de cargos que incluyen conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína. El juez federal al frente del caso de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores convocó este lunes una nueva audiencia para el próximo 30 de junio en Nueva York. El magistrado Alvin Hellerstein aceptó la petición conjunta de la defensa de Maduro, la de Flores y de la Fiscalía para celebrar una nueva vista la última semana de junio, después de que los abogados se lo solicitaran en una carta.