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Juez del caso de Nicolás Maduro convoca una nueva audiencia para el 30 de junio

Maduro y su esposa Cilia Flores se han declarado "no culpables" de cargos que incluyen conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína. El juez federal al frente del caso de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores convocó este lunes una nueva audiencia para el próximo 30 de junio en Nueva York. El magistrado Alvin Hellerstein aceptó la petición conjunta de la defensa de Maduro, la de Flores y de la Fiscalía para celebrar una nueva vista la última semana de junio, después de que los abogados se lo solicitaran en una carta.

| etiquetas: maduro , cilia , audiencia , narcoterrorismo
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4 comentarios
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manbobi #1 manbobi
Un juicio con todas las garantías procesales tras la impecable operación de secuestro detención y latrocinio de petróleo transición a la verdadera democracia por parte de los fascistas usanos guardianes mundiales de la libertad y el bien.
5 K 61
#2 pirat *
#1 Es como los jueces del pp juzgando al pose...
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themarquesito #3 themarquesito
#1 Curiosamente, en EE.UU hay precedentes y doctrina asentada según la cual si la persona acusada comparece ante el tribunal, da igual cómo se haya logrado su comparecencia.
1 K 32
manbobi #4 manbobi
#3 EEUU Ha asesinado sin juicio a decenas de personas y hasta se han hecho películas glorificándolo. Por eso lo vemos como normal y creemos que Obama es un gran tipo.
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menéame