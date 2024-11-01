El juez del 'caso exDAO' retiró la protección a una víctima porque su agresor mostraba "mucho más amor que voluntad de humillarla"

Este medio ha podido saber que Maman Benchimol retiró una orden de protección a una víctima de violencia de género y a su hija porque consideró que la forma de expresarse de su agresor reflejaba "mucho más amor que voluntad de humillarla". Así lo escribió negro sobre blanco en un auto de 2023, por el que decretó el sobreseimiento del caso. El magistrado contradijo, de este modo, el criterio de la jueza que había escuchado a la víctima 20 días antes con un escrito extremadamente escueto