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El juez del 'caso exDAO' retiró la protección a una víctima porque su agresor mostraba "mucho más amor que voluntad de humillarla"

El juez del 'caso exDAO' retiró la protección a una víctima porque su agresor mostraba "mucho más amor que voluntad de humillarla"

Este medio ha podido saber que Maman Benchimol retiró una orden de protección a una víctima de violencia de género y a su hija porque consideró que la forma de expresarse de su agresor reflejaba "mucho más amor que voluntad de humillarla". Así lo escribió negro sobre blanco en un auto de 2023, por el que decretó el sobreseimiento del caso. El magistrado contradijo, de este modo, el criterio de la jueza que había escuchado a la víctima 20 días antes con un escrito extremadamente escueto

| etiquetas: juez , caso exdao , protección , víctima
19 4 0 K 183 actualidad
6 comentarios
19 4 0 K 183 actualidad
#2 Eukherio
Pongamos que le retira la protección y el ex la mata una semana después. ¿Le ocurre algo al juez? ¿Hay algún tipo de multa, suspensión, sanción, etc. pensada para un caso así? ¿Perdería la posición automáticame o no?
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Chinchorro #3 Chinchorro
#2 ¿Al juez? Nada, no le ocurre absolutamente nada.
1 K 15
oceanon3d #6 oceanon3d *
#2 ¿Hay algún tipo de multa, suspensión, sanción, etc. pensada para un caso así? ¿Perdería la posición automáticame o no?


xD xD xD xD xD

Que ingenuo ... un juez actualmente en España solo puede perder su plaza si se empeña en investigar la corrupción del PP mas de lo permitido. Y hablo de forma literal.

En Italia la MAFIA no logro tan éxito usando el miedo y la violencia .... el PP vía el CGPJ, que no es mas que una agencia de colocación con favores debidos, si lo ha hecho.
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Cehona #1 Cehona
Hay amores que matan.
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#4 BoosterFelix
A ver cuándo todos estos imbéciles se enteran que las mujeres solo suplican maltrato a alfa, es decir, a nadie fuera de Senegal, Nigeria o Etiopía.
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abnog #5 abnog
#4 ¿Pero qué cojones...? :shit: :shit: :shit: :shit:
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menéame