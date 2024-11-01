edición general
Juez de Brasil ordena vigilancia permanente de Bolsonaro por "riesgo de fuga"

El magistrado Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema de Brasil, ordenó este martes que sea reforzada la vigilancia policial frente a la casa del expresidente Jair Bolsonaro, quien está en prisión domiciliaria, frente a un posible "riesgo de fuga". La decisión, informada por el propio tribunal, fue en respuesta a un pedido de la Fiscalía y fundamentada en textos hallados por la Policía Federal en un teléfono incautado al expresidente, entre los que figuraba un "borrador" de un pedido de asilo en Argentina.

