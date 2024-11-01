edición general
Un juez de Barcelona sentencia que llamar "nazi" y "matón" a Daniel Esteve no atenta contra su honor

Llamar "nazi", "neonazi" o "matón" a Daniel Esteve no supone intromisión ilegítima en su derecho al honor. Así lo ha determinado en una sentencia el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Barcelona por la que condena en costas al jefe de Desokupa tras demandar al periodista Fonsi Loaiza por dedicarle esos calificativos en tres tuits. "Debe tenerse en cuenta que la expresión “nazi” o “fascista” es la adscripción a una ideología política totalitaria que no respeta los Derechos Fundamentales pero que desgraciadamente sigue en el debate público.

#1 davidvsgoliat
Vamos, que llamar nazi a un nazi no es delito.
rob #6 rob
#1 Salvo si se lo llamas a un Borbón.
efectogamonal #5 efectogamonal
Porqué llamalos nazis, cuando en realidad son putos nazis de mierda {0x1f525}
yoma #2 yoma
Nunca una definición ha atentado contra el honor de nadie. :troll:
#3 pozz
La misma justicia que ampara llamar terrorista al padre de Pablo Iglesias :troll:
www.meneame.net/m/actualidad/padre-pablo-iglesias-pierde-demanda-contr
#4 fillodebreoganhn
hahahha o fariñas estará contento xD xD xD xD xD
