Un juez absolvió al agente al que el bombero Jose acusó de agresión porque éste no ofreció credibilidad

El bombero Jose llevó como testigo a su hermano, uno de los protagonistas del vídeo de la campaña " #AsiNoBenjamín' que reclama al presidente provincial la readmisión del expedientado. En la sesión no corroboró la versión de su pariente ya que dijo que "no presenció la caída ni agresión alguna, dado que no se encontraba en el garaje (lugar donde se produjeron los hechos) en el momento del empujón denunciado". Tanto el testigo de la defensa, L.F.B.G, como el propio denunciado coincidieron en manifestar que no se produjo ninguna agresión