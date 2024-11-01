edición general
8 meneos
7 clics
Judith Butler: profesora judía entre las 160 personas nombradas en los archivos sobre «antisemitismo» de la Universidad de California en Berkeley entregados a la Administración Trump [ENG]

Judith Butler: profesora judía entre las 160 personas nombradas en los archivos sobre «antisemitismo» de la Universidad de California en Berkeley entregados a la Administración Trump [ENG]

La Universidad de California, Berkeley, ha facilitado a los funcionarios de Trump los nombres de al menos 160 estudiantes, profesores y miembros del personal en casos de presunto antisemitismo en el campus, en respuesta a la amplia campaña de represión del Gobierno contra el activismo solidario con Palestina. El Gobierno ya ha amenazado con recortar la financiación federal a las instituciones académicas y ha puesto en el punto de mira a los estudiantes internacionales que participan en el movimiento pro-Palestina

| etiquetas: california , trump , berkeley
7 1 0 K 100 politica
3 comentarios
7 1 0 K 100 politica
angeloso #1 angeloso
El macartismo típico de las democracias con mucha libertad de expresión.
5 K 76
tunic #2 tunic
Para quien no la conozca, Butler es autora de "El género en disputa", que "se considera como uno de los textos fundacionales de la teoría queer y del feminismo posmoderno y postestructuralista" (Wikipedia)

Ella se ha posicionado contra el genocidio, pero seguramente sea su trabajo lo que haya hecho le hayan metido en esa lista, incluso con regocijo al ver que la pueden "pillar" por algo.
1 K 25
Supercinexin #3 Supercinexin
Seguimos para bingo en El Mejor País de la Galaxia, Land of The Free, blah blah blah, chinarrusia peor, blah blah, pues en la URSS nosequé, blah, Maduro es un dictador, blah blah blah...
0 K 16

menéame