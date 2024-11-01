Judith Butler: profesora judía entre las 160 personas nombradas en los archivos sobre «antisemitismo» de la Universidad de California en Berkeley entregados a la Administración Trump [ENG]

La Universidad de California, Berkeley, ha facilitado a los funcionarios de Trump los nombres de al menos 160 estudiantes, profesores y miembros del personal en casos de presunto antisemitismo en el campus, en respuesta a la amplia campaña de represión del Gobierno contra el activismo solidario con Palestina. El Gobierno ya ha amenazado con recortar la financiación federal a las instituciones académicas y ha puesto en el punto de mira a los estudiantes internacionales que participan en el movimiento pro-Palestina
| etiquetas: california , trump , berkeley
Ella se ha posicionado contra el genocidio, pero seguramente sea su trabajo lo que haya hecho le hayan metido en esa lista, incluso con regocijo al ver que la pueden "pillar" por algo.