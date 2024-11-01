Judith Butler: profesora judía entre las 160 personas nombradas en los archivos sobre «antisemitismo» de la Universidad de California en Berkeley entregados a la Administración Trump [ENG]

La Universidad de California, Berkeley, ha facilitado a los funcionarios de Trump los nombres de al menos 160 estudiantes, profesores y miembros del personal en casos de presunto antisemitismo en el campus, en respuesta a la amplia campaña de represión del Gobierno contra el activismo solidario con Palestina. El Gobierno ya ha amenazado con recortar la financiación federal a las instituciones académicas y ha puesto en el punto de mira a los estudiantes internacionales que participan en el movimiento pro-Palestina