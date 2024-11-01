edición general
“Judíos, tienen prohibido entrar aquí”: consternación en Alemania por un cartel antisemita en la vidriera de un comercio

El mensaje fue retirado tras la intervención policial, mientras el dueño de la tienda se defendía alegando que no había calculado el alcance de la indignación pública y que la había publicado solo por su frustración por lo que sucede en Gaza. “Para mí, es hipocresía. Siempre dicen que la historia no debe repetirse, y luego ellos mismos hacen lo mismo", añadió el comerciante. En Schleswig-Holstein, el estado donde se encuentra Flensburgo, los casos de antisemitismo vienen en ascenso: fueron 120 en 2023, y subieron a 588 el año pasado.

antesdarle #2 antesdarle
Tampoco tiene muchas luces ese comerciante. Tan fácil como poner que los sionistas y cualquiera que no condene el genocidio no son bienvenidos
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 en Japón hubo un hotel que les hacía firmar un papel en el que el firmante aseguraba no haber cometido crímenes de guerra
www.meneame.net/story/hotel-japones-pide-turista-israeli-firme-declara
antesdarle #4 antesdarle
#3 y me parece genial, pero vamos poner que los judíos no son bienvenidos en tu comercio alemán es de ser bastante subnormal. Vamos que si le cae una buen puro tampoco me sorprenderá.
azathothruna #1 azathothruna
Yo propongo un hashtag:
#antesgoyimquegenocida
