“Judíos, tienen prohibido entrar aquí”: consternación en Alemania por un cartel antisemita en la vidriera de un comercio

El mensaje fue retirado tras la intervención policial, mientras el dueño de la tienda se defendía alegando que no había calculado el alcance de la indignación pública y que la había publicado solo por su frustración por lo que sucede en Gaza. “Para mí, es hipocresía. Siempre dicen que la historia no debe repetirse, y luego ellos mismos hacen lo mismo", añadió el comerciante. En Schleswig-Holstein, el estado donde se encuentra Flensburgo, los casos de antisemitismo vienen en ascenso: fueron 120 en 2023, y subieron a 588 el año pasado.