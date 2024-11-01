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Juanma Moreno marca distancias con Isabel Díaz Ayuso: "Cuanto menos actores haya en el escenario, mejor"

Juanma Moreno marca distancias con Isabel Díaz Ayuso: "Cuanto menos actores haya en el escenario, mejor"  

El presidente andaluz defiende una estrategia sin "demasiados actores" y limita el papel de la presidenta madrileña a actos puntuales. "En este momento" contar con Ayuso es innecesario"

| etiquetas: moreno bonilla , ayuso , andalucía
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6 comentarios
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josde #2 josde
Lo dice Moreno con la boca chiquita por que esta en elecciones, pero luego hay cosas que las copia de Ayuso, sobre todo la sanidad.
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elgranpilaf #3 elgranpilaf
#2 De Ayuso o del PP?
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josde #4 josde
#3 Ambos son del PP.
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Más mesetarios dando todo el lache por aquí y abajo, no gracias
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#5 endy
Se le ve con inseguridades xD
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SerVicius #6 SerVicius
El desprecio por todo lo que no sea la calle Serrano, el hospital Ruber y la urbanización de La Finca es lo que tiene.
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menéame