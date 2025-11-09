edición general
Juan del Val no es el peor premio Planeta, pero el Planeta va de mal en peor

Desde 2022, Jordi Gracia ha encontrado un inesperado placer en despellejar anualmente la novela ganadora del Premio Planeta. El exdirector de Opinión del diario El País y catedrático de Literatura de la Universidad de Barcelona fue especialmente cruel hace dos años con Sonsoles Ónega –"maravilla la capacidad de Las hijas de la criada para desescalar hacia abajo y sin límite en el subsuelo de la novela (...). Las aberraciones narrativas son continuas (...). La sensación de ridículo es sofocante"–...

Mltfrtk #2 Mltfrtk
El premio Planeta va de Val en peor :troll:
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
se puede afirmar que Vera, una historia de amor, no es el peor Planeta: en los últimos años se han publicado como ganadores o finalistas novelas mucho peores. Pero el premio a Juan del Val sí confirma una deriva indeseable: la rendición definitiva del premio literario mejor dotado del mundo a la lógica de la popularidad de los autores y las sinergias del grupo.

Desde su creación en 1952, el Planeta siempre ha sido un premio popular concebido para vender libros. Se analizaban modas,

elgranpilaf #4 elgranpilaf
Me da igual
#3 sald64059
Pero en serio tan mala es y tan mal les ha caído que se lo den al tal val? Yo recuerdo haber leído algún premio planeta hace ya bastantes años y eran un coñazo infumable. No entiendo un ataque tan continuo y salvaje contra este en concreto.
