Juan Roig, cuarta mayor fortuna de España, y Hortensia Herrero, la séptima, según Forbes
En concreto, la suma de las 100 fortunas españolas en 2025 asciende a los 258.870 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% respecto al pasado año
crecimiento
,
ricos
7 comentarios
#2
ehizabai
Las grandes fortunas creciendo, y los pobres sin poder llegar a fin de mes.
Y algún imbécil aun dirá que es el estado el ladrón.
2
K
28
#4
xaxipiruli
*
#2
es que trabajan más y mejor que nadie.
0
K
6
#1
JotaMcnulty
En el cuarto puesto se mantiene el presidente de Mercadona, Juan Roig, con una riqueza de 7.900 millones de euros, que crece un 36,6%
0
K
10
#3
JotaMcnulty
Me quedo por aquí viendo como los más listos del barrio vienen a desproticar justo después de lanzar comentarios positivos en otra noticia sobre la economía española y los números macro de la misma.
Veremos que nos encontramos
1
K
9
#5
SantanaS
forbes.es/forbes-ricos/820103/metodologia-asi-se-ha-hecho-la-lista-for
0
K
8
#6
SantanaS
#5
realmente lo que se tiene en cuenta es lo que valen sus empresas, y eso entiendo que es bueno para la sociedad española, así a bote pronto. Alguien que sepa de economía y me lo cuente...
0
K
8
#7
Quillotro
Wow. Ya estoy en el puesto 42.045.416.... he subido casi 5.000
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
