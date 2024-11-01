edición general
Juan Roig, cuarta mayor fortuna de España, y Hortensia Herrero, la séptima, según Forbes

En concreto, la suma de las 100 fortunas españolas en 2025 asciende a los 258.870 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% respecto al pasado año

ehizabai #2 ehizabai
Las grandes fortunas creciendo, y los pobres sin poder llegar a fin de mes.
Y algún imbécil aun dirá que es el estado el ladrón.
#4 xaxipiruli *
#2 es que trabajan más y mejor que nadie. :troll:
#1 JotaMcnulty
En el cuarto puesto se mantiene el presidente de Mercadona, Juan Roig, con una riqueza de 7.900 millones de euros, que crece un 36,6%
#3 JotaMcnulty
Me quedo por aquí viendo como los más listos del barrio vienen a desproticar justo después de lanzar comentarios positivos en otra noticia sobre la economía española y los números macro de la misma.

Veremos que nos encontramos :popcorn:
#6 SantanaS
#5 realmente lo que se tiene en cuenta es lo que valen sus empresas, y eso entiendo que es bueno para la sociedad española, así a bote pronto. Alguien que sepa de economía y me lo cuente...
#7 Quillotro
Wow. Ya estoy en el puesto 42.045.416.... he subido casi 5.000
