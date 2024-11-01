Juan Palacios - Tanguillo del Golpe

Esta canción trata sobre el intento de Golpe de Estado de Antonio Tejero Molina del 23 de Febrero de 1981, por suerte, no se llegó a producir, porque ya estaba bien, 40 años de dictadura con Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco Bahamonde y que no hubo Dios que lo quitara a ese impresentable como para ahora aguantar otra dictadura con El Bigotes Tejero, lo mejor fue cuando Tejero pegó tres tiros al techo del Congreso y Santiago Carrillo Solares ni se inmutó, y las narices que le echó Manuel Gutiérrez Mellado.
