6
meneos
14
clics
Juan Monteagudo, chef de Ababol (una estrella Michelin): "Nos hemos llenado de nigiri y kombucha y se nos olvidan los callos, las migas y el pisto"
El chef manchego de Ababol (estrella Michelin) abre La Bechamel en Madrid para volver a la barra, a la cuchara y al recetario del corazón peninsular.
|
etiquetas
:
ababol
,
monteagudo
,
michelin
,
cocina
5
1
0
K
53
ocio
6 comentarios
5
1
0
K
53
ocio
relacionadas
#1
Leclercia_adecarboxylata
No me compares el niguiri con las migas, por favó.
2
K
44
#2
FunFrock
A ver, ha llovido mucho estos dias para hacer migas, seria un pecado q no hubieran hecho un poco
0
K
10
#3
Andreham
El niguiri te lo venden caro porque tiene un trabajo y una calidad. Aunque en verdad es más por ser exótico, porque en Japón están tirados de precio.
Las migas, ¿por qué las vendes caras?
0
K
8
#4
FunFrock
#3
Pq necesitas a un tio removiéndolas 1 hora. Sobre todo las migas de harina.
5
K
49
#5
SantanaS
#4
Y si las haces en una lumbre al aire libre, ni te cuento.
1
K
17
#6
j-light
#5
No tiene precio
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
