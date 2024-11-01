edición general
Juan Monteagudo, chef de Ababol (una estrella Michelin): "Nos hemos llenado de nigiri y kombucha y se nos olvidan los callos, las migas y el pisto"

Juan Monteagudo, chef de Ababol (una estrella Michelin): "Nos hemos llenado de nigiri y kombucha y se nos olvidan los callos, las migas y el pisto"

El chef manchego de Ababol (estrella Michelin) abre La Bechamel en Madrid para volver a la barra, a la cuchara y al recetario del corazón peninsular.

#1 Leclercia_adecarboxylata
No me compares el niguiri con las migas, por favó.
FunFrock #2 FunFrock
A ver, ha llovido mucho estos dias para hacer migas, seria un pecado q no hubieran hecho un poco
Andreham #3 Andreham
El niguiri te lo venden caro porque tiene un trabajo y una calidad. Aunque en verdad es más por ser exótico, porque en Japón están tirados de precio.

Las migas, ¿por qué las vendes caras?
FunFrock #4 FunFrock
#3 Pq necesitas a un tio removiéndolas 1 hora. Sobre todo las migas de harina.
#5 SantanaS
#4 Y si las haces en una lumbre al aire libre, ni te cuento.
#6 j-light
#5 No tiene precio
