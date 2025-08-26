edición general
Juan Dual Mateo: «Me faltan el estómago, el colon, el recto y la vesícula biliar y el deporte de larga distancia es como mi profesión»

«Después de que me quitaran el estómago, yo no hacía nada de deporte. Me había quedado en la mierda más absoluta. Pasé en tres meses de pesar 106 kilos a 57. La parte maravillosa del deporte de larga distancia es que se acaba convirtiendo en mi trabajo, día a día. Y no hay una diferencia real entre comer para eso o para mi actividad deportiva. Por ejemplo, un deporte de corta duración y de alta intensidad sería para mí contraproducente. Me elevaría el pulso a lo loco, tendría que ajustar, alimentarme en condiciones muy estresantes...»

Javi_Pina #1 Javi_Pina
Claro, así va muy aligerado
3
ctrlaltsupr1 #3 ctrlaltsupr1 *
#1 Apellidándose “Dual”, tendrá copia de seguridad de cada cosa… :troll:
0
#2 gadish
puta madre. A mi me duele un pié y no salgo. Hay gente hecha de otra pasta.
1

