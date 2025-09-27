Juan Carlos Jiménez, profesor de sociología: "es imposible que un joven se independice si gana 1200€ al mes, pero los efectos realmente graves no los veremos ahora, sino dentro de 10 años"

Se prolonga la edad juvenil, se prima más el ocio y la permanencia en el hogar. Incluso quienes desean irse, no pueden, y dejan de imaginar siquiera un proyecto de vida independiente. No se trata solo de una dificultad para emanciparse hoy, sino de un efecto dominó que afectará a toda la sociedad en el futuro. "Lo que ocurre ahora se reflejará en diez o quince años. Entonces veremos las consecuencias de que los jóvenes no puedan formar familias ni proyectos estables”. "Es imposible que un joven se independice con 1200€, el salario más habitual"