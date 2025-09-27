edición general
Juan Carlos Jiménez, profesor de sociología: "es imposible que un joven se independice si gana 1200€ al mes, pero los efectos realmente graves no los veremos ahora, sino dentro de 10 años"

Se prolonga la edad juvenil, se prima más el ocio y la permanencia en el hogar. Incluso quienes desean irse, no pueden, y dejan de imaginar siquiera un proyecto de vida independiente. No se trata solo de una dificultad para emanciparse hoy, sino de un efecto dominó que afectará a toda la sociedad en el futuro. "Lo que ocurre ahora se reflejará en diez o quince años. Entonces veremos las consecuencias de que los jóvenes no puedan formar familias ni proyectos estables”. "Es imposible que un joven se independice con 1200€, el salario más habitual"

Catacroc #2 Catacroc
Los efectos graves se ven ya, se ve en los jovenes que llevan desde hace 10 años sin poder independizarse viviendo en pisos compartidos, desplazados de su ciudad, en trabajos precarios, sin poder formar familias. Este problema no ha empezado este año asi de repente.
Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
#2 ¿Te refieres al "coliving"? ¿eso que antiguamente llamábamos "compartir piso", pero que como quedaba feo presentarse diciéndolo así le cambiaron el nombre?

Y es que la precarización es menos si cambiamos la forma de llamarla. Porque cambiar las condiciones para que se de la precarización, eso ya tal...
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#2 creo que se refiere a que dentro de 10 años esos jóvenes que tú mencionas tendrán 40-50 años y seguirán igual.
Catacroc #6 Catacroc
#5 Lo que yo digo es que la situacion YA es asi, yo me fui en el 2005 a Madrid a currar y ya vivi esa situacion. Tuve suerte y ahora teletrabajo desde mi ciudad, en mi casa y con buen sueldo, pero sigo teniendo compañeros que son 20 años mas viejos y siguen compartiendo casa, alguno tiene suerte y con la novia comparten, pero no hay margen nada mas. El drama ya es hoy mismo. No hay que esperar 10 años para verlo.
arariel #1 arariel *
#8 BoosterFelix
No sé por qué os preocupáis tanto por los jóvenes. Trankis, cuando los jóvenes se vuelven mayores de edad también se vuelven defensores del derecho de hacer nacer a sus propias proles en la precariedad, en la pobreza, y en el capitalismo y la monarquía que las causan. No podrán culparos a vosotros de haberles hecho a ellos lo mismo, como vosotros tampoco podéis culpar a vuestros queridos papis.

La naturaleza, pues, el capitalismo y la monarquía lo tienen todo atado, y bien atado, sobre la…   » ver todo el comentario
#9 BoosterFelix
#8 No tiene ningún sentido técnico cuestionar un sistema que es lo mejor que sus individuos pueden construir.

Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos…   » ver todo el comentario
#10 pirat *
Aunque ganaran más, se emparejaría la subida del precio de la vivienda quedando igual en una espiral de inflación.
La única opción es una decidida intervención estatal que conseguiría que la vivienda esté proporcionada al nivel adquisitivo del trabajador.
Ahora bien, todo tampoco puede ser... en mi época no era tan dificil como ahora comprar una vivienda pero nos teníamos que privar de muchas cosas, ahorrar y trabajar en ella durante el escaso tiempo libre; nada de viajes, experiencias culinarias, esquiar, glovos, aifons, neflixes, tatuajes, ropa de marca,,,
Todo ello empezando por abajo entre dos, con una infravivienda en ruinas.
#4 Kuruñes3.0
1200. Ni 500 ganaba yo con mi primera beca.
#7 Feliberto *
#4 Yo con mi primera beca ganaba 500€ y la habitacion alquilada me costaba 150€, ahora busca una por menos de 400€ en una ciudad, para pagar eso las becas deberian ser de 1500€ al mes mínimo.
