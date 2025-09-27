Juan Carlos Jiménez, profesor de sociología: "es imposible que un joven se independice si gana 1200€ al mes, pero los efectos realmente graves no los veremos ahora, sino dentro de 10 años"

Se prolonga la edad juvenil, se prima más el ocio y la permanencia en el hogar. Incluso quienes desean irse, no pueden, y dejan de imaginar siquiera un proyecto de vida independiente. No se trata solo de una dificultad para emanciparse hoy, sino de un efecto dominó que afectará a toda la sociedad en el futuro. "Lo que ocurre ahora se reflejará en diez o quince años. Entonces veremos las consecuencias de que los jóvenes no puedan formar familias ni proyectos estables”. "Es imposible que un joven se independice con 1200€, el salario más habitual"
Y es que la precarización es menos si cambiamos la forma de llamarla. Porque cambiar las condiciones para que se de la precarización, eso ya tal...
La naturaleza, pues, el capitalismo y la monarquía lo tienen todo atado, y bien atado, sobre la… » ver todo el comentario
Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos… » ver todo el comentario
La única opción es una decidida intervención estatal que conseguiría que la vivienda esté proporcionada al nivel adquisitivo del trabajador.
Ahora bien, todo tampoco puede ser... en mi época no era tan dificil como ahora comprar una vivienda pero nos teníamos que privar de muchas cosas, ahorrar y trabajar en ella durante el escaso tiempo libre; nada de viajes, experiencias culinarias, esquiar, glovos, aifons, neflixes, tatuajes, ropa de marca,,,
Todo ello empezando por abajo entre dos, con una infravivienda en ruinas.