Un joven no puede más y protesta por la subida del precio del alquiler: "La gente del pueblo sin poder vivir en su pueblo"

España ha experimentado en un año un incremento en el precio medio de las viviendas de 14,1%, según Fotocasa. Más información: Sigue la desigualdad en la financiación por habitante en España: de 3.215 euros por valenciano a 4.313 por cántabro
Los síntomas son parecidos, la diferencia es que ahora no hay una burbuja de crédito, que muchos sabíamos que explotaría tarde o temprano. Ahora el problema es que está viniendo gente y empresas con muchísimo dinero y está acaparando el parque de viviendas y empujando todo, hasta viviendas de mierda como algunas en Orriols que ahora ya se alquilan por más de 800€ al mes cuando… » ver todo el comentario
Hubo unos años que llevaban razón. Por ejemplo si te recomiendan no comprar del 2004 al 2009, después hubo unas bajadas de precios importantes hasta 2013 o por ahí. Alguien que esperara de alquiler esos años le compensó.
El problema es que no podemos ser adivinos para tener cogido el timing preciso. Y que los de "espérate que ya verás como bajan" han podido llevar razón 5 años desde la guerra civil, casi un siglo. Por lo cual es anecdótico, siempre que se pueda lo más saludable económicamente es la compra.
