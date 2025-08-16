edición general
14 meneos
67 clics
Un joven no puede más y protesta por la subida del precio del alquiler: "La gente del pueblo sin poder vivir en su pueblo"

Un joven no puede más y protesta por la subida del precio del alquiler: "La gente del pueblo sin poder vivir en su pueblo"

España ha experimentado en un año un incremento en el precio medio de las viviendas de 14,1%, según Fotocasa. Más información: Sigue la desigualdad en la financiación por habitante en España: de 3.215 euros por valenciano a 4.313 por cántabro

| etiquetas: valencia , moncada , alquiler , vivienda
11 3 0 K 141 actualidad
19 comentarios
11 3 0 K 141 actualidad
#9 tierramar *
Un factor principal en el problema de la vivienda: son los bajos sueldos y las condiciones laborales precarias, que no permiten comprar una vivienda. España con un 24% de paro juvenil, es decir, de mano de obra excedente; y siguen importando mano de obra extranjera, para mantener salarios y precariedad que favorece a los empresarios. PP y VOX importan mano de obra latina, para todas las categorías laborales: desde médicos, ingenieros, informáticos... hasta camareros. Los latinos votan…   » ver todo el comentario
2 K 40
ChatGPT #12 ChatGPT *
#9 en España las Competencias De migración son del estado central . En menéame, los inmigrantes son traídos por el pp Y vox
1 K 13
#16 soberao *
#9 Ya se decidió en tiempos de la burbuja inmobiliaria que no ibas a tener casa en tu puta vida, que la vivienda es un bien especulativo que no está al alcance de las clases trabajadoras. Tú función es la de alquilar a los caseros de los fondos buitres y así mantener a los beneficios de los fondos buitres extranjeros con tu salario hasta que te mueras.
0 K 15
#2 Kuruñes3.0 *
Comprar es de pringados. Te quita libertad financiera y capacidad de movilidad xD xD xD xD
2 K 36
NPCmasacrado #4 NPCmasacrado
En #2 podemos ver como tratan de desviar el tema a rentismo vs propiedad para tapar los problemas

No caigáis, seguid difundiendo en redes, a todo guiri que hable de españa, spain, esto es una mierda, en reddit, en twitter, en instagram, en tiktok, organizate con gente de tu localidad y trabaja, hunde esto, defiende tu tierra
0 K 20
Supercinexin #7 Supercinexin
#2 Tú también te acuerdas de los felices 2000's, cuando se repetían esas frases hasta el hartazgo, ¿verdad? :troll:
0 K 18
Narmer #13 Narmer *
#7 Los que vivimos como adultos jóvenes aquella época podemos entender la frustración de nuestros jóvenes de hoy.

Los síntomas son parecidos, la diferencia es que ahora no hay una burbuja de crédito, que muchos sabíamos que explotaría tarde o temprano. Ahora el problema es que está viniendo gente y empresas con muchísimo dinero y está acaparando el parque de viviendas y empujando todo, hasta viviendas de mierda como algunas en Orriols que ahora ya se alquilan por más de 800€ al mes cuando…   » ver todo el comentario
2 K 16
#15 encurtido
#7 Y yo.

Hubo unos años que llevaban razón. Por ejemplo si te recomiendan no comprar del 2004 al 2009, después hubo unas bajadas de precios importantes hasta 2013 o por ahí. Alguien que esperara de alquiler esos años le compensó.

El problema es que no podemos ser adivinos para tener cogido el timing preciso. Y que los de "espérate que ya verás como bajan" han podido llevar razón 5 años desde la guerra civil, casi un siglo. Por lo cual es anecdótico, siempre que se pueda lo más saludable económicamente es la compra.
0 K 7
nemesisreptante #14 nemesisreptante *
#2 no pillo el chiste, el hecho de que todos hayamos comprado nos ha llevado a tener un país en el que es casi imposible mudarse ahora.
0 K 11
NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
Esto se hundeeeeee chavales, la gente empieza a ver que esto es un horno y busca otros sitios, seguid dándole, mover, hace calor, ahora inundaciones, esto es una mierda, por todas las partes y hundimos a los parásitos rentistas que viven de paguitas sin trabajar  media
1 K 32
NPCmasacrado #3 NPCmasacrado
No os olvidéis de ir a reddit a subrredits internacionales a tirar mierda sobre españa, sobre el calor, sobre tu ciudad y decid que os vais al norte que esto es inaguantable

Trabajaaaaad obreros, organizados, a tirar mierda, esto es insufrible, y ahora vienen las inundaciones!
1 K 32
sotillo #6 sotillo
#3 Para tirar mierda sobre España ya se basta y sobra la derecha
0 K 11
NPCmasacrado #8 NPCmasacrado
#6 Esa es otra, buenísima, las mierdas de la extrema derecha hacia a fuera de España espantan a la gente, es decir podemos usar sus argumentos y sus mierdas, tanto lo que dicen como lo que hacen para espantar gente, vamoooo
0 K 20
Olepoint #11 Olepoint
Todo esto, desde el precio del pan, hasta el precio de la vivienda, se decide en las urnas, a esas que algunos no van, porque se van a la playa, o en las que votan como hooligans, porque son los míos, sin mirar quiénes son sus compañeros de votos. No, no puedes ser un trabajador y votar al mismo partido que votan los ultraricos, los especuladores de fondos, los dueños de la gran banca. No, no eres de la "élite" porque te vaya como trabajador un poco mejor que a tus vecinos, no seas membrillo.
1 K 18
Expat_Guinea_Ecuatorial #10 Expat_Guinea_Ecuatorial
Eso seria como escupir a una hoguera, poco efecto. Digo poco efecto porque la poblacion de España ha aumentado en medio millon de habitantes netos anuales los ultimos años... la tendencia se acelera, si logras que el turismo decaiga quiza aminore levemente pero los precios no van a parar de subir porque no se construye ni para cubrir la tercera parte de la demanda
0 K 10
#17 soberao
#10 Ningún banco va a financiar tu casa sobre plano. Como mucho financiarán a una empresa y siempre que esta empresa se haga cargo de las pérdidas y tenga solvencia. Pero tu vivienda está en manos de terceros, que te la compran por ti o te la construyen por ti, pero tú solo tienes la función de mantener este negocio especulativo con tu salario.
0 K 15
#5 Borgiano
El cobete
0 K 8
#18 Madmaxi
Nene si te esfuerzas seras todo lo que tu quieras...
0 K 6
#19 BoosterFelix
Pues ese joven está siendo aporófobo hacia sus propios padres, porque al protestar por la pobreza y la precariedad, está implicando indirectamente que la pobreza y la precariedad son cosas malas o negativas, lo cual a su vez implica que no está bien hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad, lo cual deja en mal lugar a sus propios padres, por haberle hecho nacer a él, al joven de la noticia, en esa pobreza y precariedad por la que el joven protesta.

Pero trankis, cuando se hacen…   » ver todo el comentario
0 K 6

menéame