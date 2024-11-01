edición general
Un joven de 31 años gana 250 millones de euros con el petróleo ruso, hay quienes cuestionan la legalidad de sus negocios pero sus abogados afirman que siempre respetó la ley

La invasión rusa de Ucrania alteró por completo el mercado energético global, y tras la marcha de gigantes como BP y Shell, y con Occidente aplicando un tope al precio del petróleo ruso en lugar de un embargo total, se abrió una puerta a operadores dispuestos a asumir riesgos. Para operar sin restricciones, se mudó a Dubái con solo 27 años y fundó allí su empresa, aprovechando que las zonas francas no estaban sujetas a sanciones internacionales, aprovechando así los vacíos del sistema de sanciones diseñados para no colapsar el mercado global.

4 comentarios
NPCMeneaMePersigue
Un joven, como si de la nada cualquiera puede comprar toneladas de petroleo, con lo que pagan en rusia

No huele a oligarquía
K 30
Verdaderofalso
Esperemos que no se ponga a limpiar las ventanas xD
K 20
Supercinexin
Puto amo.
K 18
Razorworks
Para que luego digáis, pedazo de zurdos vagos. que en el capitalismo no es posible triunfar. Solo hace falta querer trabajar duro, emprender y estar dispuesto a arriesgar unos cientos de millones de dólares para abastecer a la refinería alemana. Pero es que sois unos maleantes que lo único que buscáis es pagicas.
K 7

