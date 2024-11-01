Un joven de 31 años gana 250 millones de euros con el petróleo ruso, hay quienes cuestionan la legalidad de sus negocios pero sus abogados afirman que siempre respetó la ley

La invasión rusa de Ucrania alteró por completo el mercado energético global, y tras la marcha de gigantes como BP y Shell, y con Occidente aplicando un tope al precio del petróleo ruso en lugar de un embargo total, se abrió una puerta a operadores dispuestos a asumir riesgos. Para operar sin restricciones, se mudó a Dubái con solo 27 años y fundó allí su empresa, aprovechando que las zonas francas no estaban sujetas a sanciones internacionales, aprovechando así los vacíos del sistema de sanciones diseñados para no colapsar el mercado global.