·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7010
clics
Primero fueron a por los musulmanes...¿Sabes lo que significa la Antiespaña?
5001
clics
"Fui el mayordomo de Epstein durante 18 años. No hay manera de que se suicidara' (Eng)
4827
clics
Desafio Total [Emisión en Tele 5, Navidad 1993. Preservado en Archive.org]
5110
clics
Esperanza Aguirre, más "negacionista del cambio climático" que nunca, se lleva el zasca de un científico en directo
5123
clics
Ucrania está viendo llegar objetos a 500 km/h. Rusia ha convertido su arma más letal en un monstruo a velocidad de crucero
más votadas
405
Salah se enfada con la UEFA por su recuerdo al 'Pelé' palestino: "¿Podéis decir cómo murió, dónde y por qué?"
484
El ultra responsable de la agencia promocionada por Vito Quiles amenaza a Rubén Sánchez: “Sabemos dónde vive tu familia”
482
Exigimos la dimisión inmediata de Pedro Rollán como Presidente del Senado
367
Primero fueron a por los musulmanes...¿Sabes lo que significa la Antiespaña?
185
El cómico Stephen Colbert carga contra el recorte en vacunas de Robert F. Kennedy Jr.: “Que te jodan”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
53
clics
Un joven de 25 años, en estado grave tras sufrir un golpe de calor en el metro de Madrid
Vigilantes de seguridad le han sacado a la calle en la boca de la estación de Herrera Oria, en la Línea 9, y ha sido trasladado al hospital La Paz intubado.
|
etiquetas
:
golpe de calor
4
1
0
K
60
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
60
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
TooBased
Los mejores sofocos, los de Madrid
3
K
48
#3
Nadasdy
Sin ser yo experto... Detrás de ese "golpe de calor" debe haber algo más. En un metro, probablemente abarrotado, que sólo le pase a uno es raro. En la noticia no informan de nadie más afectado.
2
K
30
#4
Andreham
#3
Probablemente viniera de correr o algún otro ejercicio físico, o estuviera drogado, o tendría alguna condición debilitante...
Hay cien mil motivos, supongo que si se da cobertura posterior a la noticia (cosa que dudo) se descubra qué pudo ser.
1
K
19
#5
Mayonesa_Cigarro
#4
Era rojo. ¡Y comunista! ¡Tenía el gen rojo! ¿Qué más pruebas quieres?
0
K
7
#1
moxid
Si no te funciona bien el termostato te puede pasar
0
K
19
#6
cocococo
*
Cuando yo tenía 25 años sí me iba a mí a entrar un golpe de calor, espera sentado. Hoy estuve corriendo por un sendero y dejé a unos jovencitos a tomar por culo de lejos, parecían viejas de 90 años subiendo una loma. Luego fui a la playa y nadé dos kilómetro... y ayer estaba hecho polvo porque tenía todos los síntomas del COVID, incluso fiebre. Ahora estoy mejor, pero sordo. En este mundo si dejas de moverte te pasa como a los peces agilipollados, que se los lleva la corriente, o sea, o te espabilas o mejor muérete.
Un viejo canoso que deja reventados a una manada de jóvenes pijos. En el mar un tanto de lo mismo, niñatos musculitos de gimnasio que nadan como el culo.
Joder, si yo tuviera 25 años.
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Hay cien mil motivos, supongo que si se da cobertura posterior a la noticia (cosa que dudo) se descubra qué pudo ser.
Un viejo canoso que deja reventados a una manada de jóvenes pijos. En el mar un tanto de lo mismo, niñatos musculitos de gimnasio que nadan como el culo.
Joder, si yo tuviera 25 años.