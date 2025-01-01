edición general
Un joven de 25 años, en estado grave tras sufrir un golpe de calor en el metro de Madrid

Vigilantes de seguridad le han sacado a la calle en la boca de la estación de Herrera Oria, en la Línea 9, y ha sido trasladado al hospital La Paz intubado.

6 comentarios
TooBased
Los mejores sofocos, los de Madrid
Nadasdy
Sin ser yo experto... Detrás de ese "golpe de calor" debe haber algo más. En un metro, probablemente abarrotado, que sólo le pase a uno es raro. En la noticia no informan de nadie más afectado.
Andreham
#3 Probablemente viniera de correr o algún otro ejercicio físico, o estuviera drogado, o tendría alguna condición debilitante...

Hay cien mil motivos, supongo que si se da cobertura posterior a la noticia (cosa que dudo) se descubra qué pudo ser.
Mayonesa_Cigarro
#4 Era rojo. ¡Y comunista! ¡Tenía el gen rojo! ¿Qué más pruebas quieres?
moxid
Si no te funciona bien el termostato te puede pasar
cocococo
Cuando yo tenía 25 años sí me iba a mí a entrar un golpe de calor, espera sentado. Hoy estuve corriendo por un sendero y dejé a unos jovencitos a tomar por culo de lejos, parecían viejas de 90 años subiendo una loma. Luego fui a la playa y nadé dos kilómetro... y ayer estaba hecho polvo porque tenía todos los síntomas del COVID, incluso fiebre. Ahora estoy mejor, pero sordo. En este mundo si dejas de moverte te pasa como a los peces agilipollados, que se los lleva la corriente, o sea, o te espabilas o mejor muérete.

Un viejo canoso que deja reventados a una manada de jóvenes pijos. En el mar un tanto de lo mismo, niñatos musculitos de gimnasio que nadan como el culo.

Joder, si yo tuviera 25 años.
