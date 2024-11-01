Jostedalsbreen, el glaciar más grande de la Europa continental

Noruega. Desde el parking de Tungestølen, una enorme explanada cruzada por el caudaloso río Storelvi, se ven dos posibles aproximaciones al Jostedalsbreen, que es el glaciar más grande de la Europa continental. La primera, hacia el noroeste, no tiene pérdida, ya que el glaciar se mantiene siempre a la vista. Tras informarnos previamente descartamos esa ruta: al final del recorrido el desnivel es muy importante, existen varias zonas donde es necesario utilizar las manos, e incluso recomiendan ir equipados con mosquetón y línea de vida.