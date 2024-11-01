edición general
Joseph Knobel Freud: Los niños dejaron de jugar para consumir. Y los adultos, de cuidar para mirar pantallas

Un mundo de padres adolescentizados. Knobel Freud sostiene que gran parte del problema no está en los chicos, sino en los adultos. Muchos padres funcionan como “adolescentes tardíos”, incapaces de asumir una posición de sostén. Prefieren no poner límites, no establecer responsabilidades y evitar el conflicto. “El verdadero adolescente hoy es el adulto”, advierte. En consecuencia, los niños y adolescentes quedan desamparados, sin estructuras simbólicas que los orienten. Esto se traduce en tristeza profunda, depresiones graves...

Falk #2 Falk
Igual la culpa es de una sociedad q no deja tiempo para criar y nos deja extenuados de forma perpetua.

Hoy no hay nadie en casa para ocuparse del hogar o los niños.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... y un aumento preocupante de suicidios adolescentes en Europa, un fenómeno del que casi no se habla. La dejación parental: el niño entretenido para no molestar. Uno de los diagnósticos más duros del especialista es la falta de presencia adulta. Para él, los padres abandonan funciones esenciales cuando entregan pantallas para evitar que el niño se aburra, cuando nunca permiten el silencio ni el tiempo de espera, y cuando ocupan su propio tiempo mirando el móvil mientras el hijo pide atención. “Los niños dejaron de jugar para consumir”, resume. Pero agrega la otra mitad de la frase que explica nuestro tiempo: “Y los adultos dejaron de cuidar para mirar pantallas”.
#4 unomas23 *
La virgen qué sarta de generalizaciones y banalidades. Aunque diciéndolo con el ceño fruncido parece algo trascendental.
#3 encurtido
Quizá haya habido parte de una generación anterior donde el marido trabajaba (lo veían para cenar) y la mujer se ocupaba de casa. La quinta de Cuéntame, entre la que ni siquiera entra mi familia porque éramos rurales

Pero tanto en la quinta de mis padres como generaciones anteriores, la práctica totalidad del tiempo era para actividades productivas. Quizá la diferencia fuera que se llevaban a los niños mientras se ocupaban de algo como sembrar, arar o alimentar a los animales. Pero por el artículo parece que ahora falta un tiempo para la familia que estuvo ahí de toda la vida, cuando no es así.
