Joseph Knobel Freud: Los niños dejaron de jugar para consumir. Y los adultos, de cuidar para mirar pantallas

Un mundo de padres adolescentizados. Knobel Freud sostiene que gran parte del problema no está en los chicos, sino en los adultos. Muchos padres funcionan como “adolescentes tardíos”, incapaces de asumir una posición de sostén. Prefieren no poner límites, no establecer responsabilidades y evitar el conflicto. “El verdadero adolescente hoy es el adulto”, advierte. En consecuencia, los niños y adolescentes quedan desamparados, sin estructuras simbólicas que los orienten. Esto se traduce en tristeza profunda, depresiones graves...
Hoy no hay nadie en casa para ocuparse del hogar o los niños.
Pero tanto en la quinta de mis padres como generaciones anteriores, la práctica totalidad del tiempo era para actividades productivas. Quizá la diferencia fuera que se llevaban a los niños mientras se ocupaban de algo como sembrar, arar o alimentar a los animales. Pero por el artículo parece que ahora falta un tiempo para la familia que estuvo ahí de toda la vida, cuando no es así.