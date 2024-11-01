Josep R. Casals: «La reconstrucción virtual no es solo una forma de ilustrar el pasado, sino una forma de interpretarlo»

Diseñador industrial de formación y artista digital especializado en reconstrucción histórica, Josep R. Casals trabaja la mayoría de sus grandes proyectos en Unreal Engine, especialmente cuando el objetivo va más allá de generar unas pocas imágenes fijas y se requiere abrir la puerta a desarrollos futuros como aplicaciones interactivas o realidad virtual. Esta herramienta tecnológica se ha convertido en un valor añadido a la reconstrucción virtual tradicional, y Casals ha sido pionero aplicándola en la arqueología en España desde 2019.