José Ramón Crespí, jefe de Salvamento Marítimo: "Para encontrar una patera perdida en el mar hay que tener mucha suerte"

La información nos puede llegar de muchas fuentes diferentes. La más común es que la Guardia Civil, a través de sus embarcaciones o de sus radares, detecta una embarcación. Cuando la interceptan y confirman que se trata de una patera, nosotros movilizamos nuestros medios, vamos a buscarlos y los trasladamos a puertos. También se producen avistamientos por parte de aviones, de la Guardia Civil o de Frontex, de pateras que pueden estar llegando a Formentera o Cabrera...