José Luis López Vázquez. ¡Qué Disparate!  

José Luis López Vázquez derrocha un asombroso talento. Mientras crecen su éxito profesional y su popularidad, su perfeccionismo y su adicción al trabajo hacen que su vida personal se resienta. Tras más de doscientas cincuenta películas, otras tantas intervenciones en teatro y televisión, y varias relaciones frustradas, logra encontrar un amor tardío que cambia su vida. Un relato sincero, contado por amigos, compañeros y familiares, que desvela los aspectos más íntimos de un artista integral e imprescindible en la historia del cine español.