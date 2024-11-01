José Jerí confirmó que tomará juramento a su Gabinete Ministerial “en las próximas horas”

El presidente José Jerí, en una conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno junto a alcaldes de Lima Metropolitana, anunció que "en las próximas horas" tomará juramento a su Gabinete Ministerial.



"Nuestro objetivo el día de hoy es justamente escuchar sobre la base de la experiencia que tiene cada uno de ustedes en el ejercicio diario de su función, esas propuestas que nos permitan tomar acciones concretas”, indicó aludiendo a su encuentro con los burgomaestres.



"Más tarde, en las próximas horas, cuando juramente el gabinete, tendremos ya esa coordinación adicional para poder justamente aplicar lo que hoy se diga y se acuerde en esta mesa de diálogo”, agregó.



El mandatario resaltó que el encuentro con los alcaldes responde a la preocupación compartida por "la estabilidad del país" y el "compromiso con la nación y con el estado de derecho".



"También nuestra preocupación de todos los días -desde antes de estar acá, incluso- respecto a la inseguridad ciudadana que nos viene desbordando y tenemos justamente que hacer un planteamiento colectivo que, sobre la base del diálogo y las propuestas, nos permita aterrizar ideas concretas", sostuvo.