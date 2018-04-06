José Elías, empresario multimillonario en España: “No me voy a ir a Andorra, creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no dependa de su dinero"

“Y es normal pensar en irse. Es tentador. Pero yo no me voy. Porque a pesar de todo, creo en la idea que hay detrás de los impuestos. Creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no dependa de su dinero. Donde el hijo de alguien con dinero y el de un obrero tengan acceso a la misma educación” desvela Elías, defendiendo el pago de impuestos en España.
| etiquetas: elías , impuestos , forbes
Luego hay miles de obreros de derechas muertos de hambre que piensan que serían ricos si no pagasen impuestos.
pero si obrero de derechas es bobo, empresario de izq, lo sera tambien ja ja
¿Y luego a los suyos, a la cooperativa privada sin hijos de obreros?
60 Alumnos por clase, el doctor fumando.., yo que se, se ha avanzado bastante. Poco a poco, pero avanzado.
1951
Mortalidad fetal ≥ 180 días era ~ 29 por mil.
1991
Mortalidad fetal “≥180 días” ~ 3,9 por mil.
1975-1998
Mortalidad infantil pasó de ~ 21,66 ‰ en 1975 a ~ 5,76 ‰ en 1998
Y sigue bajando, esto no es gratis. Y que mi hijo se pueda estudiar una carrera tocha, tampoco.
Fuentes:
cincodias.elpais.com/cincodias/2018/04/06/midinero/1523009082_029212.h
taxdown.es/irpf/tipo-impositivo/