Jordi Pujol Ferrusola admite que vendía "información privilegiada" para hacer negocios y se desmarca del origen de la fortuna en Andorra

Tras esa decisión, ha comenzado a declarar el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, cuyo interrogatorio se centra en los negocios que tenía tanto en México como en Gabón o España, donde empezó a operar en el 2000, año en el que, según el primogénito, "España empezó a ir bien, como decía Aznar". En esos negocios, Pujol ha admitido que comercializaba "información privilegiada" que le llevaba de contactos de su entorno, desde amigos de Lleida como de la Índia. "Siempre es lo mismo, pasa información privilegiada",