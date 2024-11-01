Jon on ICE's Killing of Renee Good and Trump's Model of Compliance for Protesters | The Daily Show (Inglés)  

Jon Stewart analiza en profundidad cómo Trump se autoproclamó presidente interino de Venezuela a través de Wikipedia, dividió a Venezuela entre compañías petroleras colaboradoras, tomó la decisión de intervenir en Irán y se propuso conquistar Groenlandia para que Rusia no pudiera tenerla. Además, las normas de Trump para los alborotadores del 6 de enero no concuerdan con la retórica de MAGA en torno al asesinato de Renee Good a manos de ICE el 7 de enero.