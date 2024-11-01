Johnny Depp y el juicio mediático: fandom, género y ruido  

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard se convirtió en algo más que un proceso legal: Fue un fenómeno mediático global. Más allá de los tribunales, el caso se transformó en un espectáculo seguido en redes sociales, donde millones de personas tomaron partido casi desde el primer momento. El problema no es únicamente la existencia de opiniones divididas —algo normal en un caso mediático—, sino la forma en que discursos patriarcales se reproducen patrones de deslegitimación hacia las mujeres cuando denuncian violencia