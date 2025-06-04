edición general
John Morales, meteorólogo de la NBC en Florida: "No vamos a poder predecir la fuerza de los huracanes al tocar tierra" [Ing]

El meteorólogo de la NBC para el sur de Florida, John Morales ha aprovechado su espacio en la televisión para criticar las políticas de recortes que está llevando a cabo el gobierno de Trump y que asegura que están afectando a la ciencia estadounidense, un impacto que asegura será "multigeneracional" en su país. "Es posible que, debido a estos recortes, los aviones cazadores de huracanes no puedan volar y con menos misiones de reconocimiento podemos estar volando a ciegas y que no sepamos exactamente la fuerza de un huracán al tocar tierra."

Hemos venido a jugar!!!!!

Todas las muertes y destrucción tendrán dos culpables: Trump y Musk
#2 El caso es que los republicanos sufren un problema brutal de falta de empatía, de manera que seguirán apoyando a Trump hasta que alguna de sus medidas le toque a cada uno de ellos. Si le pasa a otro, pues no me ha pasado a mí… ¯\_(⌣̯̀⌣́)_/¯
Mejor, que organicen una porra y el que acierte se lleva... una hostia en todos los morros por votar a los cenutrios.
#3 Mejor aun, apuestas sobre si el huracán devastará Luisiana el miércoles, o Tallahassee el jueves y número de viviendas destrozadas. Hagan sus apuestas, "rien ne va plus"...
#5 que le disparen
#9 ¡Eso ya lo hacen! :roll: xD xD
#9 No demos ideas, que igual les da por empezar a nukes.
Quieren volver a jugar a la "lotería" de lo impredecible, del tiempo, el "así los quiso la deidad". O... O... quieren realmente acelerar "La caduta degli dei."
Vídeo con subtítulos en castellano en Bluesky:

bsky.app/profile/borjarodrigo32.bsky.social/post/3lwcffoxbsk2o
A ver, es que para que quieren saber eso? Si total, los huracanes son enviados por dios y se combaten disparándoles :troll:
#7 Ya verás cuando la meteorología no ayude (porque no tiene medios) a su ejército, o a los agricultores o a... qué te digo yo, si el huracán llega mañana o la semana que viene. Ya verás qué risas. Ah, nota curiosa, los informes del tiempo diariamente se envían antes a los ejercitos del país, completando y afinando los de cada cuerpo (tierra, mar, aire.)
Dice que no se va a poder prever la fuerza de los huracanes que usen las cabañuelas. Y pueden tener suerte.
