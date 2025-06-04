John Morales, meteorólogo de la NBC en Florida: "No vamos a poder predecir la fuerza de los huracanes al tocar tierra" [Ing]  

El meteorólogo de la NBC para el sur de Florida, John Morales ha aprovechado su espacio en la televisión para criticar las políticas de recortes que está llevando a cabo el gobierno de Trump y que asegura que están afectando a la ciencia estadounidense, un impacto que asegura será "multigeneracional" en su país. "Es posible que, debido a estos recortes, los aviones cazadores de huracanes no puedan volar y con menos misiones de reconocimiento podemos estar volando a ciegas y que no sepamos exactamente la fuerza de un huracán al tocar tierra."