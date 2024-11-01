edición general
Joaquín Reyes anunció en 'La Revuelta' los cómicos que participarán en su 'Aprobado en historia' de La 2

El cómico presentará en RTVE un 'panel show' de divulgación con humor y el objetivo de "presentar la Historia de otra manera"

#1 Albarkas
¿Historia? Ahora Pérez Reverte desencadenará el infierno por no contar con él.
