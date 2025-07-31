Jim Jarmusch, tras ganar el León de Oro: "La destrucción de Gaza está financiada por gente de EEUU que se beneficia con la guerra"

Una edición del Festival de Venecia tan marcada por la política y por el genocidio en Gaza no podía acabar de otra forma. Los premiados de esta edición atendieron a los periodistas en la clásica rueda de prensa, donde Jim Jarmusch, normalmente taciturno y misterioso dejó constancia de su activismo(..) “el problema es que hay mucho dinero sucio involucrado en todo el planeta, pero, en particular, en Gaza”
| etiquetas: jim jarmusch , festival de venecia , gaza , israel , genocidio , eeuu
Y viendo como los soldaditos zionazis siguen con esta nakba, es seguro que es mas de la mitad
