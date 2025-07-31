edición general
Jim Jarmusch, tras ganar el León de Oro: "La destrucción de Gaza está financiada por gente de EEUU que se beneficia con la guerra"

Una edición del Festival de Venecia tan marcada por la política y por el genocidio en Gaza no podía acabar de otra forma. Los premiados de esta edición atendieron a los periodistas en la clásica rueda de prensa, donde Jim Jarmusch, normalmente taciturno y misterioso dejó constancia de su activismo(..) “el problema es que hay mucho dinero sucio involucrado en todo el planeta, pero, en particular, en Gaza”

mmlv #1 mmlv
Hay israelíes en Israel que son gente muy hermosa y tienen un espíritu muy fuerte. Y hay gente que quiero allí, la gente que no es seguidora de Netanyahu. Así que no juzgo. No me gusta juzgar ni generalizar, porque de lo contrario, no tendría que proyectar mi película en EEUU, porque la destrucción de Gaza está financiada por gente de EEUU que se beneficia con la guerra”
azathothruna #5 azathothruna
#1 El chiste es saber el porcentaje preciso exacto
Y viendo como los soldaditos zionazis siguen con esta nakba, es seguro que es mas de la mitad
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
BOICOT EEUU YA
#3 jjmf
Lo raro sería que estuviera financiada por gente que pierde dinero.
