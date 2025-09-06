Jim Jarmusch gana el León de Oro del festival de Venecia en una gala que ruge por Palestina con ‘La voz de Hind’

Era el 29 de enero de 2024 cuando las tropas de Netanyahu acribillaron un coche en una estación de servicio en el norte de Gaza. Murieron todos los pasajeros, salvo la más joven. Media Luna Roja logró llamar a un móvil dentro del vehículo, y contestó Hind Rajab. Les suplicó una y otra vez que fueran a salvarla, ellos le prometieron que harían lo posible. Contra el reloj, y mil obstáculos más. El final puede imaginarlo incluso quien no haya leído las noticias: es el mismo de otros miles de niños palestinos. El suceso, sin embargo, quedó grabado