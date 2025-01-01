edición general
La Jetée, un fotometraje que marcó a la ciencia ficción

La Jetée, fotometraje realizado por Chris Marker, más conocido por sus documentales que por sus ficciones, se convirtió hace 52 años (1962) en uno de los cortos más innovadores e influyentes de la ciencia ficción. Su costo de producción fue muy bajo y la técnica simple: fotos fijas acompañadas de una narración. La reverberación en el cine fue tal que alcanzó a personajes como Terry Gilliam y David Bowie, quienes, impresionados, –así como el protagonista de La Jetée fue marcado por una imagen de su pasado– decidieron homenajearlo con 12 monos

2 comentarios
Deckardio #1 Deckardio
Los enlaces a la película de la entrada, no están disponibles. Pero la tenéis aquí, con subtítulos en castellano, si queréis verla (lo recomiendo antes de la lectura del artículo para el que no conozca el significado)

www.youtube.com/watch?v=Pf4AY_DI9BE
antesdarle #2 antesdarle
También la tenéis disponible en Mubi. Esta obra maestra inspiró otra obra maestra como 12 monos
