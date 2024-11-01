edición general
10 meneos
24 clics
Jesús Montiel: «Hay mucha gente rota por la religión, mucha más de la que se dice»

Jesús Montiel: «Hay mucha gente rota por la religión, mucha más de la que se dice»

Hay conversaciones capaces de modificar la naturaleza del verbo.

| etiquetas: jesús montiel , religión , poesía
8 2 0 K 94 cultura
1 comentarios
8 2 0 K 94 cultura
#1 Mosquitón
Y familias.
2 K 33

menéame