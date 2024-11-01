Jensen Huang (NVIDIA): «Elon Musk es la GPU definitiva» — el elogio que pone foco en Colossus II, el clúster gigavatio de xAI

El CEO de NVIDIA comparó la mente de Elon Musk con una “GPU definitiva” en el podcast BG2 y apuntó a su capacidad para orquestar proyectos extremos de supercomputación. El comentario llega mientras xAI levanta en Memphis (Tennessee) un clúster de entrenamiento de IA de escala gigavatio y, según datos difundidos en las últimas semanas, con al menos 200.000 GPU instaladas y cientos de millones de dólares ya comprometidos.