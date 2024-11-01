edición general
Jensen Huang (NVIDIA): «Elon Musk es la GPU definitiva» — el elogio que pone foco en Colossus II, el clúster gigavatio de xAI

Jensen Huang (NVIDIA): «Elon Musk es la GPU definitiva» — el elogio que pone foco en Colossus II, el clúster gigavatio de xAI

El CEO de NVIDIA comparó la mente de Elon Musk con una “GPU definitiva” en el podcast BG2 y apuntó a su capacidad para orquestar proyectos extremos de supercomputación. El comentario llega mientras xAI levanta en Memphis (Tennessee) un clúster de entrenamiento de IA de escala gigavatio y, según datos difundidos en las últimas semanas, con al menos 200.000 GPU instaladas y cientos de millones de dólares ya comprometidos.

#2 davidvsgoliat
Pues menuda mierda de GPU
Cantro #3 Cantro
#2 está haciéndole la pelota para venderle chips
#4 Tailgunner *
Un poco hasta los huevos ya de aupar al que pone las pelas y no al que piensa y desarrolla. Musk, al igual que muchos, no desarrolla nada, entre otras cosas, porque no tiene el conocimiento. Èl tiene pelas y contrata gente que son los que desarrollan, los que inventan. Musk no creo que sepa diseñar un cohete o un coche o ninguna de las partes que lis componen. Él sólo pone pelas. No, no es la gpu definitiva, la gpu definitiva serán los ingenieros que desarrollaron sus cohetes o sus coches, no él. Y extrapólese para el resto de millinetis, al menos para la mayoría de ellos.
#6 Celsar
Y casualmente Musk tiene que comprarle los chips a él...
Cuñado #1 Cuñado
Yo creo que aún hay bastante margen de mejora. Especialmente a la hora de reducir el consumo.
johel #5 johel
#1 Lo consume todo.
