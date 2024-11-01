edición general
Jensen Huang, CEO de NVIDIA: “La cantidad de cálculo necesaria será 100 veces mayor”

Aunque parezca que lleve toda la vida con nosotros, la inteligencia artificial al alcance del público general apenas tiene unos años de vida. Muchas personas empezaron a dar sus primeros pasos con esta tecnología gracias a ChatGPT, y el bot conversacional desarrollado por OpenAI fue lanzado a finales de noviembre de 2022. En unos pocos días, la herramienta consiguió llamar la atención lo suficiente como para labrarse una base de millones de usuarios, y eso que su potencial era bastante limitado en comparación a los modelos que existen actualmen

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Muy relacionada.

www.meneame.net/story/mundo-ia-tiene-problema-no-hay-energia-tanto-chi

Algo dijo en el pasado, pero o mucho ha subido la potencia de cálculo o lo ha bajado en cuatro ceros.

www.meneame.net/story/jensen-huang-nvidia-potencia-calculo-multiplicar
azathothruna #2 azathothruna
Esperando DeepSeek 2.0
platypu #4 platypu
#2 Ya se vio el bluff que era, ya
powernergia #3 powernergia
Ya sabéis, necesitaremos 100 veces mas centrales nucleares para esto.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#3

O procesadores analógicos ... :roll:
