El Jefe de los Soplones: Vicente Pozuelo y la Red de Vigilancia de Franco  

Su firma valía más que una pistola. Vicente Pozuelo Escudero nunca torturó personalmente, pero su red de informantes destruyó miles de vidas. Porteros, taxistas, camareros: todos espiaban para él. En la España de Franco, Pozuelo convirtió la vigilancia en ciencia. Esta es la historia del hombre que sabía todo sobre todos. El jefe de la Brigada Político-Social que creó un sistema de control tan perfecto que sobrevivió décadas sin necesidad de violencia masiva. Ochenta mil fichas. Miles de informantes. Cero remordimientos.