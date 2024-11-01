edición general
Jefe de Replit: los directores ejecutivos pueden codificar sus propios prototipos y ya no tienen que pedir ayuda a los ingenieros [ENG]

El director ejecutivo de la startup de codificación de IA comentó en un episodio del podcast "Possible", publicado el miércoles, que el "vibe codding" está brindando a los ejecutivos un nuevo tipo de autonomía. Masad afirmó que muchos líderes se sienten "desempoderados porque han delegado muchas cosas"."No tienen tanta participación en el proceso", añadió. Esa dinámica está cambiando a medida que los directores ejecutivos empiezan a usar herramientas de "vibe codding" para prototipar sus ideas.

#1 zpucky
Un ejecutivo "picando" código... eso quiero verlo yo. Con palomitas.
Dragstat #6 Dragstat
#4 será en empresas muy pequeñas, les gusta llamarse CEO aunque sea una PYME
#7 Pkpkpk
#6 "Sé el CEO de tu vida", un tema perfecto para Pantomima Full :troll:
pip #2 pip *
¿Por qué tendría un CEO que hacer un prototipo de nada, aunque sea usando la IA? ¿un prototipo de qué?
Gry #3 Gry
#2 De aplicaciones. Crea el prototipo con ayuda de IA y después se lo pasa a los ingenieros "ponedme esto en producción para el lunes" :-D
pip #4 pip
#3 aún así, los CEO tienen que hacer cosas de CEO, no prototipos.
Robus #5 Robus
#3 ¿qué pasa? ¿que no es suficiente hacer 4 garigatos en una servilleta como hasta ahora?

Estoy seguro que a los ingenieros les iría mejor con las servilletas garrapateadas que con el prototipo que pueda hacer un CEO con una IA a la hora de desarrollar el producto.
Format_C #8 Format_C
ya se podía hacer antes, solo que no saben como hacerlo.
Donal_Trom #9 Donal_Trom
Ahora que se han aprendido el PowerPoint llega el vibe coding a joderles la vida
