Jefe de Replit: los directores ejecutivos pueden codificar sus propios prototipos y ya no tienen que pedir ayuda a los ingenieros [ENG]

El director ejecutivo de la startup de codificación de IA comentó en un episodio del podcast "Possible", publicado el miércoles, que el "vibe codding" está brindando a los ejecutivos un nuevo tipo de autonomía. Masad afirmó que muchos líderes se sienten "desempoderados porque han delegado muchas cosas"."No tienen tanta participación en el proceso", añadió. Esa dinámica está cambiando a medida que los directores ejecutivos empiezan a usar herramientas de "vibe codding" para prototipar sus ideas.