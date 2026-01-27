edición general
16 meneos
16 clics

El jefe interino de ciberseguridad de Trump subió archivos sensibles a una versión pública de ChatGPT. (ENG)

El jefe interino de la agencia de defensa cibernética del país subió el verano pasado documentos sensibles de contratación a una versión pública de ChatGPT, lo que activó múltiples alertas de seguridad automatizadas destinadas a evitar el robo o la divulgación accidental de material gubernamental desde redes federales, según cuatro funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional con conocimiento del incidente.

| etiquetas: cisa , ciberseguridad , ee.uu. , chatgpt , madhu gottumukkala
14 2 0 K 145 tecnología
22 comentarios
14 2 0 K 145 tecnología
Comentarios destacados:    
NoEresTuSoyYo #2 NoEresTuSoyYo
Llevo un año entero sacándome certificados de seguridad y es algo que te explican mil veces sobre el uso de la AI... Este tío es subnormal profundo
7 K 107
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#2 cuenta cuenta
0 K 8
NoEresTuSoyYo #7 NoEresTuSoyYo *
#4 No entiendo, que cuente exactamente el qué?
0 K 14
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
#7 para los que no hemos hecho el curso.
0 K 8
NoEresTuSoyYo #11 NoEresTuSoyYo
#10 Security+ CySA+ y CASP+
Te explican como tratar información "delicada"

No son cursos, son exámenes que has de pagar para esos certificados, yo los he hecho por libre estudiando en casa.
0 K 14
hakcer_dislexico #5 hakcer_dislexico
#2 "Este tío es subnormal profundo"

Le nombro Trump, superdotado superdotado no va a ser...

Igual es dorado, pero superdotado ... no
2 K 32
#6 Piscardo_Morao
#2 El y la gente a la que le ha dado cargos oficiales, no vayamos a concentrar la estupidez de todos los MAGAnazis en una sola persona, es una estupidez repartida igualitariamente entre todos los que lo votaron.

Para el dinero no, pero para la estupidez son muy socialistas, se la reparten entre todos.
1 K 24
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#6 maganazis, que ingenioso.
0 K 8
#13 Piscardo_Morao *
#9 Es que si digo MAGUISTAS los fachas no se enteran de que les estoy llamando fascistas, así os lo dejo claro.
0 K 10
DayOfTheTentacle #14 DayOfTheTentacle
#13 buah eres super radical bro... que ingenioso... el fascismo será derrotado con tus chascarrillos sin duda... :troll:
0 K 8
#15 Piscardo_Morao
#14 Que va, lo van a derrotar los "equidistantes" como tú.:troll: {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
0 K 10
DayOfTheTentacle #16 DayOfTheTentacle
#15 equidistantes? Por no darte la razón? Wow... todos somos fascistas menos tú, es evidente. Funda un partido y preséntate a las elecciones! Arrasas fijo xD
0 K 8
#17 Piscardo_Morao
#16 Es verdad, no debería llamarte equidistante, eso sería insultar a los equidistantes. :troll:
0 K 10
DayOfTheTentacle #18 DayOfTheTentacle
#17 jejejeje sin argumentos te has quedado y ... peteneras.
0 K 8
#19 Piscardo_Morao
#18 Argumentos tengo, pero hacen falta más de 4 neuronas funcionales para entenderlos, por eso no me molesto en argumentar contigo.
0 K 10
DayOfTheTentacle #20 DayOfTheTentacle
#19 claro claro... como feijoo que no es presidente pq no quiere. Los fascistas sois tan simples....
0 K 8
#21 Piscardo_Morao
#20 O como Abascal, que sabe lo que es trabajar duro porque lo ha visto....
0 K 10
DayOfTheTentacle #22 DayOfTheTentacle
#21 y no será víendote a ti xD vaya dos fascistas.
0 K 8
azathothruna #1 azathothruna
Recuerden
DOGE quiso (o lo logro) meter mano en los militares, por codicia.
No me extrañaria que estos datos terminen en manos chinas
2 K 35
#3 alhambre
Pero si al final va a parar al mismo saco, qué más da.
0 K 7

menéame