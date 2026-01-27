El jefe interino de ciberseguridad de Trump subió archivos sensibles a una versión pública de ChatGPT. (ENG)

El jefe interino de la agencia de defensa cibernética del país subió el verano pasado documentos sensibles de contratación a una versión pública de ChatGPT, lo que activó múltiples alertas de seguridad automatizadas destinadas a evitar el robo o la divulgación accidental de material gubernamental desde redes federales, según cuatro funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional con conocimiento del incidente.