El jefe interino de ciberseguridad de Trump subió archivos sensibles a una versión pública de ChatGPT. (ENG)

El jefe interino de la agencia de defensa cibernética del país subió el verano pasado documentos sensibles de contratación a una versión pública de ChatGPT, lo que activó múltiples alertas de seguridad automatizadas destinadas a evitar el robo o la divulgación accidental de material gubernamental desde redes federales, según cuatro funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional con conocimiento del incidente.
| etiquetas: cisa , ciberseguridad , ee.uu. , chatgpt , madhu gottumukkala
Te explican como tratar información "delicada"
No son cursos, son exámenes que has de pagar para esos certificados, yo los he hecho por libre estudiando en casa.
Le nombro Trump, superdotado superdotado no va a ser...
Igual es dorado, pero superdotado ... no
Para el dinero no, pero para la estupidez son muy socialistas, se la reparten entre todos.
DOGE quiso (o lo logro) meter mano en los militares, por codicia.
No me extrañaria que estos datos terminen en manos chinas