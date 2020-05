El jefe de Informática del TC renuncia por el «hostigamiento» e «involución» tecnológica del presidente

El jefe del servicio de informática del Tribunal Constitucional renuncia al cargo que llevaba ocupando once años por «conflictos irreconciliables» con el presidente. «Las persistentes órdenes contradictorias como la de ordenarme, primero, no poner los medios necesarios para la realización de teleconferencias durante el confinamiento, para obligarme, después, a ponerlos en 24 horas, y terminar acusándome de ser la causa del no uso de las mismas»