El jefe de IA de Meta, Alexander Wang, asegura que no tendrá hijos hasta después de que el proyecto de Musk, Neuralink esté más avanzado

Musk lleva mucho tiempo promoviendo la idea de ampliar la tecnología para mejorar la cognición humana. Y Wang apoya esta idea y le gustaría aplicarla en sus hijos, debido a como explica él "porque el cerebro de los niños durante los primeros siete años es más flexible y puede aprender interfaces cerebro-ordenador, lo que libera más potencial que el cerebro adulto". Con una mirada muy futurista, Wang cree que los niños podrían aprender a usar interfaces cerebro-ordenador de una manera que los adultos simplemente no son capaces.
| etiquetas: transhumanismo , ia , silicon valley , distopia
La segunda, se nota que tiene dinero. Tampoco tendrá un hijo por medios normales, usará un vientre de alquiler o buscará a una mujer a la que le hará un examen genérico.
Tercero: no quiere un hijo, lo que quiere es un heredero para gestionar un imperio.
Y una cuarta que se me ha escrito sobre la marcha: confía demasiado en Elon Musk.