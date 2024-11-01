edición general
El jefe de IA de Meta, Alexander Wang, asegura que no tendrá hijos hasta después de que el proyecto de Musk, Neuralink esté más avanzado

Musk lleva mucho tiempo promoviendo la idea de ampliar la tecnología para mejorar la cognición humana. Y Wang apoya esta idea y le gustaría aplicarla en sus hijos, debido a como explica él "porque el cerebro de los niños durante los primeros siete años es más flexible y puede aprender interfaces cerebro-ordenador, lo que libera más potencial que el cerebro adulto". Con una mirada muy futurista, Wang cree que los niños podrían aprender a usar interfaces cerebro-ordenador de una manera que los adultos simplemente no son capaces.

Torrezzno #4 Torrezzno
Aqui vendrán los de siempre a decir que esto es imparable, que el futuro es asi, pero a mi modo de ver los que manejan el cotarro de la IA son sicopatas que como en una secta rezan a la AGI, quieren conectarse con IAs, vivir eternamente. Peter Thiel ha convertido Silicon Valley en un manicomio
#1 Troylanas
Cada loco con su tema...
Chusticia4all #2 Chusticia4all
La realidad de esto es que estamos creando una nueva especie. Los humanos convencionales estamos relegados a la extinción o la subordinación.

www.youtube.com/watch?v=oUn_DmHkZMw
Lutin #5 Lutin
#2 Lo único que ha creado la humanidad es gilipollas como el de la noticia. Un gilipollas.
#3 PerritaPiloto
Tres cosas: la primera es que se nota que no es una mujer y se le pasa el arroz.

La segunda, se nota que tiene dinero. Tampoco tendrá un hijo por medios normales, usará un vientre de alquiler o buscará a una mujer a la que le hará un examen genérico.

Tercero: no quiere un hijo, lo que quiere es un heredero para gestionar un imperio.

Y una cuarta que se me ha escrito sobre la marcha: confía demasiado en Elon Musk.
