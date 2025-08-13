El jefe del ejército de Israel asume finalmente el plan de ocupación de la ciudad de Gaza impulsado por Netanyahu

A pesar de sus críticas, finalmente el ejército de Israel asume la orden del gobierno de Netanyahu para ocupar próximamente la ciudad de Gaza. El Jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, ha aprobado "la parte principal" de ese plan según un comunicado publicado por las Fuerzas Armadas hebreas. Zamir se ha reunido con los altos mandos militares para analizar el plan y ha destacado que será necesario el reclutamiento de reservistas y dar tiempo a los soldados que están participando en la invasión de Gaza para recuperarse