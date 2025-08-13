edición general
El jefe del ejército de Israel asume finalmente el plan de ocupación de la ciudad de Gaza impulsado por Netanyahu

A pesar de sus críticas, finalmente el ejército de Israel asume la orden del gobierno de Netanyahu para ocupar próximamente la ciudad de Gaza. El Jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, ha aprobado "la parte principal" de ese plan según un comunicado publicado por las Fuerzas Armadas hebreas. Zamir se ha reunido con los altos mandos militares para analizar el plan y ha destacado que será necesario el reclutamiento de reservistas y dar tiempo a los soldados que están participando en la invasión de Gaza para recuperarse

ElRelojero #2 ElRelojero
En vista que en lo terrenal no les va a pasar nada, espero que sufran un gran castigo cuando mueran y vayan al infierno.
Trifasico #3 Trifasico
"será necesario el reclutamiento de reservistas y dar tiempo a los soldados que están participando en la invasión el genocidio de Gaza para recuperarse"
#4 Selection
Esto es como Rusia, empieza con una excusa y al final hay que anexionarse territorio. Unos que si OTAN, otros que si Hamás, pero al final se reparten el pastel como quieren.

Así ardan.
Bhuvaya #1 Bhuvaya
Cuando se le juzgue alegará que sólo seguía órdenes.
