El jefe de la Armada contesta a Vox: “No estamos para apartar a los cayucos, sino para ayudarles”

El jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), el almirante general Antonio Piñeiro, ha recalcado este viernes a Vox que la misión de la Armada es “ayudar y salvar” a los migrantes que se desplazan en pateras, cayucos y otras embarcaciones en su tránsito hacia España, y no devolverlos o bloquearles el paso, como han propuesto desde el partido de Santiago Abascal.

xyria #1 xyria
El orco (Abascal) lo sabe, pero quiere envenenar el ambiente y radicalizar aún más a los sincerebros que pululan por ahí.
DocendoDiscimus #5 DocendoDiscimus
Sienta bien saber que hay gente así al timón. Hablamos de unos mínimos de humanidad.
Metabarón #9 Metabarón
Van de cristianos y pro vida, cuando defienden infanticidios y arrojar inmigrantes al mar.
txutxo #2 txutxo
Vaya! Un Almirante zurdo. Qué decepción para el "currante" Abascal.
lonnegan #4 lonnegan
#2 Dudo que lo sea. Pero un militar cumple ordenes y la ley es lo que dice
devilinside #6 devilinside
#2 Sabrá más el Almirante este de putodefender España que Abascal, con su brillante hoja de servicios militares
vicvic #3 vicvic *
No hay que olvidar que este cargo lo elije en consejo de ministros, cargo elegido durante la época de Pedro Sánchez.

De todas formas, tiene toda la razón en que hay que ayudarles si están a la deriva, salvandoles obviamente. Pero a continuación hay que proceder a su expulsión inmediata bien sea a sus países de origen o a algun punto intermedio pactado. Esto Europa lo está aprendiendo a las malas y las políticas al respecto, que ya están endureciendose, solo les queda avanzar para ser más estrictas.
lonnegan #7 lonnegan
#3 Derechos de los migrantes rescatados:

Derecho a no ser devuelto: Los migrantes rescatados en el mar tienen derecho a no ser devueltos de forma inmediata a su país de origen o a cualquier otro lugar donde puedan correr peligro.
Derecho a solicitar asilo: Se les debe dar la oportunidad de solicitar asilo o la condición de refugiado si lo desean.
Prohibición de internamiento: Se les prohíbe el internamiento en centros penitenciarios o de detención con el fin de proceder a su expulsión, ya que esto menoscabaría su derecho al asilo.


Por no decir que la ley de extranjería tipifica los casos de expulsión y se requiere haber cometido serios delitos
HAL9K #8 HAL9K
#3
"Expulsión inmediata a su país de origen"

Lo primero es conocer el país de origen, que en muchas ocasiones no es posible.
Después necesitas que el país de origen los acepte.
Y todo siempre garantizando sus derechos (#7), que España ha suscrito y debe proteger.

"Expulsión a un punto intermedio"

Ésto es una ocurrencia que no hay ni por dónde cogerla.
