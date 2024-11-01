El jefe de la Armada contesta a Vox: “No estamos para apartar a los cayucos, sino para ayudarles”

El jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), el almirante general Antonio Piñeiro, ha recalcado este viernes a Vox que la misión de la Armada es “ayudar y salvar” a los migrantes que se desplazan en pateras, cayucos y otras embarcaciones en su tránsito hacia España, y no devolverlos o bloquearles el paso, como han propuesto desde el partido de Santiago Abascal.
De todas formas, tiene toda la razón en que hay que ayudarles si están a la deriva, salvandoles obviamente. Pero a continuación hay que proceder a su expulsión inmediata bien sea a sus países de origen o a algun punto intermedio pactado. Esto Europa lo está aprendiendo a las malas y las políticas al respecto, que ya están endureciendose, solo les queda avanzar para ser más estrictas.
Derecho a no ser devuelto: Los migrantes rescatados en el mar tienen derecho a no ser devueltos de forma inmediata a su país de origen o a cualquier otro lugar donde puedan correr peligro.
Derecho a solicitar asilo: Se les debe dar la oportunidad de solicitar asilo o la condición de refugiado si lo desean.
Prohibición de internamiento: Se les prohíbe el internamiento en centros penitenciarios o de detención con el fin de proceder a su expulsión, ya que esto menoscabaría su derecho al asilo.
Por no decir que la ley de extranjería tipifica los casos de expulsión y se requiere haber cometido serios delitos
"Expulsión inmediata a su país de origen"
Lo primero es conocer el país de origen, que en muchas ocasiones no es posible.
Después necesitas que el país de origen los acepte.
Y todo siempre garantizando sus derechos (#7), que España ha suscrito y debe proteger.
"Expulsión a un punto intermedio"
Ésto es una ocurrencia que no hay ni por dónde cogerla.