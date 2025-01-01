edición general
JD Vance, abucheado durante la entrega de hamburguesas a las tropas desplegadas en la capital: "¡Washington libertad!"

Preguntado por qué las tropas estaban en la estación de tren en lugar de en otras partes de la ciudad donde las tasas de criminalidad son más altas, Vance afirmó que estaba invadida por "vagabundos, drogadictos, personas sin hogar y enfermos mentales"

manuelpepito #1 manuelpepito
Vance afirmó que estaba invadida por "vagabundos, drogadictos, personas sin hogar y enfermos mentales"

Combatiendo la enfermedad y la pobreza con el ejercito. Mierdas y gilipollas a partes iguales.
#3 ElmaEscobar
#1 Son especialistas en matar moscas a cañonazos
makinavaja #5 makinavaja
#1 Así empezaron los nazis también...
ur_quan_master #7 ur_quan_master *
#1 vagabundos, drogadictos, enfermos mentales.... ¿ No estará hablando de La Casa Blanca?
HeilHynkel #2 HeilHynkel
"vagabundos, drogadictos, personas sin hogar y enfermos mentales"

Le ha quedado la frase un pelín nazi eugenésica.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#2 este tipo escribió el prólogo del manual fascista Project2025 así que tampoco nos vamos hacer los sorprendidos
vicus. #6 vicus.
Para enfermo mental Vence, pero este no vence o caduca, este es de por vida.
Khadgar #9 Khadgar
#6 Entro, veo que se ha dicho y me voy.
