JD Vance, abucheado durante la entrega de hamburguesas a las tropas desplegadas en la capital: "¡Washington libertad!"

Preguntado por qué las tropas estaban en la estación de tren en lugar de en otras partes de la ciudad donde las tasas de criminalidad son más altas, Vance afirmó que estaba invadida por "vagabundos, drogadictos, personas sin hogar y enfermos mentales"
Combatiendo la enfermedad y la pobreza con el ejercito. Mierdas y gilipollas a partes iguales.
Por si alguien tiene alguna duda.
es.wikipedia.org/wiki/Ley_para_la_prevención_de_la_descendencia_de_la
Le ha quedado la frase un pelín nazi eugenésica.